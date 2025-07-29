Azerbaycanlı Gazeteciler DHA\'yı Ziyaret Etti

KARABAĞ Savaşı'nda görev yaparken gazi olan Azerbaycanlı gazeteciler Demirören Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Cemal Sonsay ve Dilek Atçeken'in eşlik ettiği gazeteciler Bahrüz Mammadzada, Daşqın Ezizov, Elşad Eyvazov, İlham Agayev, Mail Esgerov, Meğrur Eliyev, R?şad Baxş?liyev, R?şad R?şidov, Rza Babirov ve Yelmar M?mm?dli, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun tarafından ağırlandı.

Ziyaret sırasında medya alanındaki tecrübeler paylaşıldı, iki ülke basını arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun, ajansın faaliyetleri, habercilik ilkeleri ve dijital medyadaki etkisine ilişkin bilgi verdi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.