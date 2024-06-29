Azerbaycanlı Ressam Mansur Azizli'nin Yemek Maketleriyle Oluşturduğu Müze

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Azerbaycanlı ressam Mansur Azizli, yaptığı yemek maketleriyle müze oluşturdu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki şehrinde 60 yaşındaki Azizli, kendisine tahsis edilen müzede Azerbaycan mutfağından yemek, tatlı ve içeceklerin maketlerini sergiliyor.

Azizli'nin el işçiliğiyle plastik, karton ve silikon gibi çeşitli materyallerden yaptığı maketler, iştah açıcı görünümleriyle müzenin ziyaretçileri tarafından ilgiyle inceleniyor.

Boyutu, kompozisyonu ve tasarımıyla gerçek yemeklere birebir benzeyen maketleri görenler sahte olduklarına inanmıyor.

Müzede kebaplardan pilavlara, tencere yemeklerinden tatlılara, salatalardan içeceklere kadar yaklaşık 100 yemek maketi bulunduran Azizli, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Aldığı eğitimle uzun yıllar profesyonel ressamlık yaptığını belirten Azizli, televizyonlardaki yemek programlarının artması ve gösterilen ilgi dolayısıyla yemeklerin maketlerini üretmeye karar verdiğini söyledi.

"Müzemi ziyaret edenler, tadamadıkları yemeklerin nasıl göründüğünü öğreniyor"

Azizli, ilk olarak Şeki'ye özgü helvanın tepsi içindeki maketini yaptığını ve helva satılan dükkanlardan birine ön vitrinde sergilenmesi için verdiğini söyledi.

Başlarken sadece Şeki'ye özgü yemeklerin maketlerini yapmayı planladığını, çalışmalarını Azerbaycan mutfağı üzerinde yoğunlaştırdığını anlatan Azizli, "Bu işe 2019'da başladım. Şimdi Şeki'ye gelen misafirler müzemi ziyaret ediyor. Turistler, Şeki'ye birkaç günlük geliyor ve az kaldıkları için tüm yemekleri tadamıyorlar ama müzemi ziyaret edenler, tadamadıkları yemeklerin nasıl göründüğünü öğreniyor." dedi.

"Maketleri zaman zaman hem Şeki'de hem de şehir dışında sergiliyorum. Turistler, tatmak için izin istiyor ve müsaade ediyorum. Yemek istediklerinde gerçek olmadığını anlıyorlar. Beni aşçı zannedip yemek tarifi soranlar oluyor." şeklinde konuşan Azizli, Azerbaycan mutfağından yemeklerin maketlerinin bulunduğu müzeyi dünya mutfağıyla zenginleştirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.