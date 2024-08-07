Azez'de bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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Azez'de bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı

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Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde olan Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

07.08.2024 22:17
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(ANKARA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde olan Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

SOHR: SMO'nun 4 üyesi öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise patlamada, 4'ü Suriye Milli Ordusu (SMO) üyesi en az 10 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ağı Beyaz Baretliler Başkanı Raed Al Saleh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesinin batı girişinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 25'ten fazla kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri'nin ortak kontrol alanlarından yapılan roket atışları, bomba yüklü aracın patladığı yeri ve çevresini hedef almış, ekiplerimiz siviller için yolu açmak ve patlamanın etkilerini ortadan kaldırmak için çalışırken ve ekipler bölgeyi güvenli bir şekilde tahliye edebilmişken, bu saldırılar ekiplerin müdahale kabiliyetini sınırlamayı ve kendilerinin ve sivillerin hayatlarını tehdit etmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Azez\'de bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı
Kaynak: ANKA

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