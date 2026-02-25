"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nın 18'inci Gününde Avukat Beyanları Tamamlandı, Cuma Günü Ara Karar Bekleniyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın 18'inci gününde tutuklu 24 sanığın avukatlarının ara mütalaaya karşı beyanları tamamlandı. Duruşmanın, cuma günü kurulacak ara kararla birlikte sona ermesi bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda devam etti. Duruşmanın 18'inci gününde tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de duruşmayı takip etti.

Duruşmada dün tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Esenyurt Belediyesi'nde temizlik işleri personeli Mustafa Yolcu, İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT'tan Sencer Hacıoğlu, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın avukatları, duruşma savcısının tutukluluk hallerinin devamına ilişkin ara mütalaasına karşı beyanda bulunmuştu.

Bugün ise kalan tutuklu sanıklardan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediyesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Rıza Akpolat'ın eşinin eniştesi Burak Kangal, Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Rıza Akpolat'ın çocukluk arkadaşı Rabil Artan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatları beyanda bulundu.

Önceki ara karara ilişkin eleştirilerde bulunan Rıza Akpolat'ın avukatı Hasan Sınar, "Sadece bizim değil 24 tutuklu sanığın da tahliyesini talep ediyorum. Sizin vicdanınıza ve adaletinize güveniyorum" dedi.

Alican Abacı avukatları, avukat Hasan Sınar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti

Ardından tutuksuz sanıkların avukatlarının talepleri alındı. Tutuksuz sanıklardan Alican Abacı'nın avukatı ise, avukat Hasan Sınar'ın bir yayında Alican Abacı hakkındaki "itirafçı ve iftiracı" şeklindeki beyanları nedeniyle, mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçlamalara karşı savunma yaparak ancak tedbir olarak kullanılabilecek tutukluluğun infaza dönüştüğünü vurguladı.

Cuma günü ara karar kurulacak

Mahkeme heyeti, tutukluluk halleri ve talepleri değerlendirmek üzere yarın duruşmaya ara verileceğini belirtti. Davanın ilk duruşmasının cuma günü verilecek ara kararla sona ermesi bekleniyor.