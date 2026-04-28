"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası... Adıyaman Belediyesi Başkanı Tutdere'nin Avukatı Şeyho Saya: "Artık Adıyaman Halkı da Mağdur Edilmektedir"

Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın devam eden duruşmasında avukatlar savunma yapıyor. Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin avukatı Şeyho Saya savunmasında, "Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan belediye başkanı yurt dışından hibe kredisi almak için çabalıyor. Bu görüşmelere katılması gerekli ancak yurt dışı yasağı nedeniyle gidemiyor. Bu yüzden artık Adıyaman halkı da mağdur edilmektedir" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hazır bulundu. Öte yandan, dosyada itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş da üç koruması ile duruşma salonunda yer aldı. Duruşmaya, geçtiimiz celse tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi de katıldı.

Duruşma salonuna girerken tutuksuz sanık bölümünün yanından geçen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuksuz sanık eşi Yeşim Akpolat ile sarıldı. Rıza Akpolat'ın annesi izleyici sırasından uzanarak oğlunu kucakladı. Ayrıca geçtiğimiz celse serbest kalan isimlerle tutuklu sanıklar selamlaşarak birbirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alınmaya başladı. İlk olarak Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin avukatı Şeyho Saya savunma yaptı. Avukat Saya, "Kovuşturulacak bir husus, incelenecek bir durum kalmamıştır müvekkilim hakkında. Bu yüzden beraatini talep ediyorum. Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan belediye başkanı yurt dışından hibe kredisi almak için çabalıyor. Bu görüşmelere katılması gerekli ancak yurt dışı yasağı nedeniyle gidemiyor. Bu yüzden artık Adıyaman halkı da mağdur edilmektedir. Biz adli kontrol tedbirlerinin kişi kişi değerlendirilmesin istiyoruz" dedi.

"Bu dosyanın açılma amacı belli zaten ve bunu da herkes biliyor"

"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın avukatı da savunma yaptı. Savunmada, şunlar kaydedildi:"

"Müvekkilim lehine olan şeyler dosyaya konulmamış. Bu bilmeyerek yapılacak birşey değil. Bilerek yapılmış, bilerek yazılmış bir iddianame bu. Müvekkilim hakkında çıkan haberler dosyaya konulmuş rüşvet aldığına dair ama bu iddialar araştırılmamış. Haber görseli dosyaya konulmuş geçilmiş. Dosyaya sonradan eklenmişiz. Yapmak için yapmışlar. İddianameye ilişkin daha kabul edilmeden basında paylaşıldı, telefon numarası bile yer aldı bu paylaşımlarda. Hangi dosyanızda suç uyduruluyor Sayın Başkan. Bu dosyanın açılma amacı belli zaten ve bunu da herkes biliyor. Müvekkilim aleyhine ifade veren Savaş Çetinkaya'nın söylediği tarihlerde 'bir kafede otururken hesabıma 73 bin TL gönder' dediği sırada benim müvekkilim İzmir'de. İkisi de farklı şehirdeler yani."

Kayhan'ın bir diğer avukatı da Savaş Çetinkaya'nın beyanlarının yalan olduğunu ileri sürdü ve "Mahkeme önünde kaç defa bu yalanlar ortaya çıktı. Heyet'in rahatsız olması gerekirken hiç olmadı ve bir kez bile uyarmadı bu kişiyi. Bunun nedenini de biliyoruz elbet. Dosyaya sonradan giren tüm deliller benim müvekkilimin lehine. Bu yüzden müvekkilim hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

Duruşmaya bir saat ara verildi. Sanıklar salondan ayrılırken Rıza Akpolat alkışlandı.