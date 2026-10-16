Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, adaylık kararını kişisel iradesiyle aldığını, ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle sorumluluk üstlenmek istediğini söyledi. Kocaoğlu, seçilmesi halinde farklı kuşakları temsil eden bir il yönetimi oluşturmayı ve muhalefet partileriyle dayanışma içinde çalışmayı hedeflediğini ifade etti.

Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, adaylık kararını ülkenin ve partisinin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak aldığını belirtti. Kocaoğlu, il başkanlığı görevini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ederek bunun kişisel bir tercihten çok sorumluluk anlayışıyla ilgili olduğunu söyledi. Kocaoğlu, şunları söyledi:

"İl başkanı adayıyım. Pazar günü ön seçimimiz var. Öbür pazarda kongremiz var. İzmir için, ülkem için ve partim için aday olmam gerektiğine inandığımdan dolayı bu görevi üstlenmeye karar verdim. Kendimizi yeni partinin üyelerine, onlara sunuyoruz. Hem İzmir hemşehrilerimizin onayına sunuyoruz. Eğer bize görev verilirse kentimiz için, ülkemiz için çalışmak istiyoruz. İsteğimiz, dileğimiz budur. Başka da bir şeyimiz yoktur. Ben herkese de başarılar diliyorum. Bu bir yarış, demokratik bir yarış. Umarım hayırlısı olur. Sayın Genel Başkanımızı eskiden beri, çok eskiden beri tanıyorum ama bu süreçte hiçbir görüşmem olmadı. Ben sadece kendi özgür irademle ve hemen hemen tek başına, eşimle konuşarak karar verdim. Sayın Genel Başkanımızın düşüncelerine ben de katılıyorum. Zorunluluk olmasaydı zaten aday olmak diye bir şey olmazdı.

"ZORUNLULUK, SORUMLULUK"

2019 yılında 31 Mart'ta siyasette hiçbir yere aday olmamak üzere siyaseti bırakıp ve partisine, kentine, ülkesine her zaman elimden geldiği kadar çalışmak üzere köşeme çekildim. Ama zorunluluk olduğu için İzmir'in, ülkenin ve partinin bana ihtiyacı olduğunu, İzmirlilerin benden görev beklediğine inandığım için, tabii sadece inanma değil, aldığım mesajlardan dolayı aday oldum. Yarışacağız. Ülkenin geldiği koşul, partinin yeni kurulması, yeni örgütlenmesi ama ülkenin geldiği koşul çok önemli. Bu zorunluluktan dolayı aday oldum. Bugün herkes İzmir'de yaşayan herkes biliyor ki yakın çevrede, Ege'de ve ülkenin bütün illerinde, birçok ilinde yaşayan herkes biliyor ki bizim yaptığımız belediye başkanlığı ve Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı belediye başkanlığı, 80'den sonra Türkiye'de iki tane örnek belediye başkanlığıdır. Bu örnek belediye başkanlığı, vatandaşın hayatına dokunduğumuzdan, ekonomisine dokunduğumuzdan, kentine dokunduğumuzdan, onunla mücadeleyi birlikte sürdürdüğümüzden, onların güvenini kazandığımızdan dolayı bir görev olarak üstleniyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 15 sene yapmış adam il başkanı olur mu? 78 yaşına gelen adam il başkanı olur mu? Olmaz. Zorunluluk, sorumluluk. Hem zorunluluk hem sorumluluk. O sorumlulukla ve kendi kendime karar verdim, eşimle beraber karar verdim."

"YÖNETİMDE BÜTÜN KUŞAKLAR TEMSİL EDİLECEK"

İl başkanı seçilmesi halinde oluşturacağı yönetimde farklı yaş gruplarına ve kuşaklara yer vereceğini belirten Kocaoğlu, deneyim ile gençliğin bir arada bulunmasının önemine değindi. Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Hayat akıp gidiyor. Yaşlı da var, genç de var, orta yaşlı da var, çocuk da var, bebek de var. Yaşlılığa da ihtiyaç var yani deneyime ihtiyaç var. Onun sağduyusuna ihtiyaç var. Onun tecrübesine ihtiyaç var. Gence de ihtiyaç var, çocuğa da olmasa yarınlarımız için ihtiyaç var, herkese ihtiyaç var. Ben eğer bana görev verilirse, ben il yönetimini ve kurultay delegelerini bütün kuşakları temsil edecek şekilde hazırlayacağım. Tabii hazırlayacağım derken başta Çağatay Başkan olmak üzere bütün milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın da görüşünü alacağız ve en mükemmel yapıyı hep birlikte çıkartacağız. Şimdi zaman zaman seçim yoktur, bir şey yoktur. Herkes aday olabilir ama şu anda hem ülke hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan hem sosyal, sosyokültürel açıdan çok büyük bir darboğaza sürükleniyor. Partimiz de yeni kuruldu. Tabii ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel olağanüstü enerjiyle mesai veriyor ama tek başına değil; genel merkezde Parti Meclisi üyeleri, MYK üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları, topyekün yöneticileri topyekün çalışarak biz ancak ülkedeki bu karanlığı aydınlatabiliriz ve aydınlatacağız, ondan da eminiz. Sokakta ben hayatın içinde yaşayan bir kardeşinizim, abinizim. Sokak sinyalleri artık bu iktidarın zayıfladığını, bu iktidarın yönetememe sıkıntısının olduğunu, krizleri beraber yaşadığımızı ve değişmesi gerektiğini söylüyor. Bunun içerisinde de alternatifin YENİ Parti olduğu, YENİ Parti şemsiyesi altında bir ittifakla yahut YENİ Parti'nin tek başına aşılabileceği kanaatinde. Sokak da bunu söylüyor, vatandaş da bunu söylüyor ve bunu da başarmak için adayız."

"CHP VE DİĞER MUHALEFET PARTİLERİN ALEYHİNDE KONUŞMAYACAĞIM"

CHP ile diğer muhalefet partileri arasındaki ilişkilere de değinen Kocaoğlu, il başkanı seçilmesi halinde CHP'nin veya başka bir muhalefet partisinin aleyhinde açıklamalarda bulunmayacağını söyledi. Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"YENİ Parti- CHP. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının takipçisidir. Bir kısmımız buraya geçmiş, bir kısmımız öbür tarafta kalmış. Bunlar her zaman olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç tane parti bölündü? Şimdi saysak zaman alır. Önümüzdeki milletvekili seçimine kadar her iki partide sahada, tabanda yer tutmak üzere mücadele edecek. Ben eğer il başkanı olursam Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hiçbir muhalif partinin aleyhinde konuşmayacağım. Konuşmam da mümkün değil. Çünkü aynı hedef üzerine yürüyoruz. Hepimizin hedefi bu iktidarı değiştirmek. Bu iktidarı değiştirmek, biz iktidarla uğraşacağız. İktidarın yaptığı yanlışları söyleyeceğiz, doğruları alkışlayacağız, iktidarın yaptığı yanlışların doğrusunu ve alternatifini kamuoyuna, İzmirli'ye, Türkiye'ye anlatacağız. Ancak bu şekilde siyaset yapılabilir, başarılı olacağız. ve yol haritamızı doğru belirleyeceğiz. İhtiyaçlarımızı, yol haritamızı doğru belirleyeceğiz."