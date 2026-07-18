Aziz Üstel Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel (80), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel, dün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üstel için Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üstel'in eski eşi Filiz Döner'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gazeteci arkadaşları katıldı. Göztepe ve Galatasaray'ın yanı sıra Fatih Terim ve Arda Turan da cenazeye çelenk gönderdi. Üstel'in tabutuna Galatasaray bayrağı sarıldı.

'SPOR CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN'

Spor camiasına başsağlığı dileyen AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aziz Bey çok yönlü bir kişilik ve çok özel bir şahsiyetti. Hem bir entelektüel hem bir gazeteci hem de bir spor insanıydı. Farkını her şekliyle ve nezaketiyle ortaya koydu. Hem spor yöneticisi olarak katkı verdiği hem gazeteci olarak fikirleriyle katkı verdiği süreçte nezaket ve derinliğini, özgün yaklaşımını korudu. Unutulmayacak bir kişilik. Spor camiasının başı sağ olsun" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aziz Üstel'in cenazesi, Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.