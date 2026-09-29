Azra Akın, Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklara masal okudu, atölyede üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azra Akın, Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklara masal okudu, atölyede üretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' çalışmaları kapsamında Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu. Akın, sabun-keçe atölyesine katılarak çocuklarla birlikte tasarımlar yaptı.

Azra Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “ İyilik Var” gönüllülük çalışmaları kapsamında Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Koruma ve bakım altındaki çocuklarla buluşan Akın, önce masal okudu, ardından sabun-keçe atölyesinde çocuklarla birlikte tasarımlar hazırladı.

ÇOCUKLARA MASAL OKUDU

Çocukların sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen program, masal etkinliğiyle başladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Azra Akın, okuduğu hikâyenin karakterleri ve verdiği mesajlar üzerine onlarla sohbet etti.

Çocukların sorularını da yanıtlayan Akın, onların hikâyeye ilişkin düşüncelerini dinledi ve görüşlerini paylaşmaları için teşvik etti.

ATÖLYEDE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Masal etkinliğinin ardından sabun-keçe atölyesine katılan Akın, çocuklarla birlikte üretim yaptı. Atölye sorumlularından yapım aşamaları hakkında bilgi alan ünlü isim, sabunların keçe ile kaplanması ve farklı renklerle tasarlanması çalışmalarına eşlik etti.

“GÖZLERİNDEKİ MERAK VE HEYECAN BENİ ETKİLEDİ”

Etkinliğin ardından çocuklarla geçirdiği zamana ilişkin konuşan Azra Akın, “Bugün en çok onların gözlerindeki merak ve heyecan beni etkiledi. Bir çocuğun bir şey öğrenirken, denerken ya da kendi elleriyle bir şey üretirken yaşadığı mutluluğu görmek gerçekten çok kıymetli.” dedi.

Çocukların hayatına dokunmak için her zaman büyük adımlar atılması gerekmediğini belirten Akın, onlara zaman ayırmanın, dinlemenin ve yanlarında olmanın da büyük önem taşıdığını ifade etti.

“HEPİMİZİN VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY VAR”

Gönüllülük çağrısında da bulunan Akın, herkesin kendi imkânları doğrultusunda katkı sunabileceğini belirterek, “Hepimizin verebileceği bir şey var. Kiminin zamanı, kiminin bilgisi, kiminin yeteneği, kiminin sadece güzel bir sözü.” ifadelerini kullandı.

Akın, çocuklara kitap okumak, onlarla sohbet etmek veya birlikte bir şey üretmek gibi küçük görünen adımların da önemli olduğunu vurguladı. Program, çocukların hazırladığı çalışmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAzra AkınMagazinGüncelİyilikÇocukSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
10:28
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:31:50. #7.12#
SON DAKİKA: Azra Akın, Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklara masal okudu, atölyede üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei