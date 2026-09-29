Azra Akın, Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklara masal okudu, atölyede üretti

Azra Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “ İyilik Var” gönüllülük çalışmaları kapsamında Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Koruma ve bakım altındaki çocuklarla buluşan Akın, önce masal okudu, ardından sabun-keçe atölyesinde çocuklarla birlikte tasarımlar hazırladı.

ÇOCUKLARA MASAL OKUDU

Çocukların sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen program, masal etkinliğiyle başladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Azra Akın, okuduğu hikâyenin karakterleri ve verdiği mesajlar üzerine onlarla sohbet etti.

Çocukların sorularını da yanıtlayan Akın, onların hikâyeye ilişkin düşüncelerini dinledi ve görüşlerini paylaşmaları için teşvik etti.

ATÖLYEDE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Masal etkinliğinin ardından sabun-keçe atölyesine katılan Akın, çocuklarla birlikte üretim yaptı. Atölye sorumlularından yapım aşamaları hakkında bilgi alan ünlü isim, sabunların keçe ile kaplanması ve farklı renklerle tasarlanması çalışmalarına eşlik etti.

“GÖZLERİNDEKİ MERAK VE HEYECAN BENİ ETKİLEDİ”

Etkinliğin ardından çocuklarla geçirdiği zamana ilişkin konuşan Azra Akın, “Bugün en çok onların gözlerindeki merak ve heyecan beni etkiledi. Bir çocuğun bir şey öğrenirken, denerken ya da kendi elleriyle bir şey üretirken yaşadığı mutluluğu görmek gerçekten çok kıymetli.” dedi.

Çocukların hayatına dokunmak için her zaman büyük adımlar atılması gerekmediğini belirten Akın, onlara zaman ayırmanın, dinlemenin ve yanlarında olmanın da büyük önem taşıdığını ifade etti.

“HEPİMİZİN VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY VAR”

Gönüllülük çağrısında da bulunan Akın, herkesin kendi imkânları doğrultusunda katkı sunabileceğini belirterek, “Hepimizin verebileceği bir şey var. Kiminin zamanı, kiminin bilgisi, kiminin yeteneği, kiminin sadece güzel bir sözü.” ifadelerini kullandı.

Akın, çocuklara kitap okumak, onlarla sohbet etmek veya birlikte bir şey üretmek gibi küçük görünen adımların da önemli olduğunu vurguladı. Program, çocukların hazırladığı çalışmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.