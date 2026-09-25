AZTEK payında piyasa dolandırıcılığı tespit edilen 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

AZTEK payında piyasa dolandırıcılığı tespit edilen 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturmasında, SPK raporunda AZTEK payında piyasa dolandırıcılığı tespit edilen 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında SPK'nın Denetleme Raporunda, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: DHA
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