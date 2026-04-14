B'Tselem: Batı Şeria'da Filistinli Ölümü Belgelendi

B'Tselem'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olay Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünde meydana geldi.

İsrailli insan hakları merkezi B'Tselem'in yayımladığı görüntülerde, Batı Şeria'daki Deyr Cerir köyünde bir Filistinlinin, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürüldüğünün belgelendiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy arazilerine girerek hayvanlarını otlattığı, köylülerin ise onları uzaklaştırmak amacıyla taş attığı aktarıldı.

Olay yerine daha sonra gelen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin, yedek asker olduğu ve köy sakinlerine ateş açtığı ifade edildi.

Açılan ateş sonucu 23 yaşındaki Ali Hamadna'nın sırtından vurulduğu, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

B'Tselem'in açıklamasında, yayımlanan görüntülerin İsrail ordusunun olayla ilgili "Filistinlilerin bir İsrailli sivile taş attığı" yönündeki açıklamasıyla çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, olay yerinde askeri birliğin bulunmadığı, ateş açan kişinin yedek asker olan Filistin topraklarını gasbeden İsrailli olduğunu belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış

B'Tselem'in açıklamasında, 28 Şubat'tan bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının arttığı ve bu süreçte en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Kasım 2023'ten 12 Nisan 2026'ya kadar Batı Şeria'da 1060 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan en az 32'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2026 yılı başından 12 Nisan'a kadar ise Batı Şeria'da 35 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlardan en az 8'inin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.