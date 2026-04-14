B'Tselem: Batı Şeria'da Filistinli Ölümü Belgelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

B'Tselem: Batı Şeria'da Filistinli Ölümü Belgelendi

14.04.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

B'Tselem, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin İsrailli tarafından vurulup öldüğünü açıkladı.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürüldüğünü belgelediğini ve olayla ilgili İsrail ordusunun açıklamasını yalanladığını duyurdu.

B'Tselem'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olay Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünde meydana geldi.

İsrailli insan hakları merkezi B'Tselem'in yayımladığı görüntülerde, Batı Şeria'daki Deyr Cerir köyünde bir Filistinlinin, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürüldüğünün belgelendiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy arazilerine girerek hayvanlarını otlattığı, köylülerin ise onları uzaklaştırmak amacıyla taş attığı aktarıldı.

Olay yerine daha sonra gelen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin, yedek asker olduğu ve köy sakinlerine ateş açtığı ifade edildi.

Açılan ateş sonucu 23 yaşındaki Ali Hamadna'nın sırtından vurulduğu, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

B'Tselem'in açıklamasında, yayımlanan görüntülerin İsrail ordusunun olayla ilgili "Filistinlilerin bir İsrailli sivile taş attığı" yönündeki açıklamasıyla çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, olay yerinde askeri birliğin bulunmadığı, ateş açan kişinin yedek asker olan Filistin topraklarını gasbeden İsrailli olduğunu belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış

B'Tselem'in açıklamasında, 28 Şubat'tan bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının arttığı ve bu süreçte en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Kasım 2023'ten 12 Nisan 2026'ya kadar Batı Şeria'da 1060 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan en az 32'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2026 yılı başından 12 Nisan'a kadar ise Batı Şeria'da 35 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlardan en az 8'inin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel B'Tselem: Batı Şeria'da Filistinli Ölümü Belgelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:08:54. #.0.4#
SON DAKİKA: B'Tselem: Batı Şeria'da Filistinli Ölümü Belgelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.