Baalbek'te İsrail Hava Saldırısı: 47 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Baalbek-Hermel Valisi Beşir Hıdır, X platformundan yaptığı açıklamada, Baalbek bölgesinde "çok şiddetli bir gün" yaşadığını vurguladı.

İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Beyt Şama, Yuneyn, Seferi, Felavi, Ameşki, Nebha, Nebi Şit, Hur Tala, Bevadi, Vadi Um Ali, Huş Rafika ve Birital bölgelerini bombaladığını kaydeden Hıdır, saldırılarda 47 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını aktardı.

Hıdır, kayıpları bulmak için halen enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Baalbek-Hermel Valisi, hangi bölgede kaç kişinin öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail ordusunun Baalbek'teki 5 bölgeye düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in hava saldırılarında Makne'de 6, Felavi'de 4, Ameşki'de 2, Nebha'da 8 ve Birital'de de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.