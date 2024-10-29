Baalbek'te İsrail Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika
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Baalbek'te İsrail Saldırısı: 22 Ölü

İsrail'in Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

29.10.2024 00:16
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil iline düzenlediği hava saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Baalbek iline bağlı 5 bölgeye saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin Baalbek'in Brital beldesinde bir binayı bombaladığı kaydedilirken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla Baalbek'in Tareyya beldesinde bir motosikleti hedef aldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Tareyya beldesine yönelik diğer bir saldırısında da 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Baalbek'in Er-Ram beldesine İsrail savaş uçaklarının saldırısında 7 can kaybı olduğu ve enkazdan çıkanlara ulaşmaya çalışıldığı duyuruldu.

İsrail ordusunun Baalbek'in Buday beldesine düzenlediği saldırıda ise Asaf ailesinden 6 kişinin öldüğü, Yunin beldesine yapılan saldırıda da 2 kişinin öldüğü ve 6'sının yaralandığı belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil vilayetinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 710 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baalbek'te İsrail Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika

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