Baba Cemal Demirci\'ye 17 Yıl 6 Ay Hapis

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BURSA'nın Gürsu ilçesinde, uyuşturucu sattığını öne sürdüğü oğlu Zekeriya Demirci'yi (37) öldüren ve tutuklu yargılanan Cemal Demirci'ye (66), 'Altsoya karşı kasten öldürmek'ten önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Demirci'nin, duruşmadaki iyi hali ve hafifletici sebepleri dikkate alınarak, cezası 17 yıl 6 aya düşürüldü.

Olay, 3 Ocak'ta, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cemal Demirci'nin uyuşturucu kullanıp sattığını öne sürdüğü oğlu Zekeriya Demirci ile aralarında, olay günü arkadaşlarını evlerine getirip uyuşturucu satmak istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Cemal Demirci, evdeki tartışmada, ruhsatsız tabancası ile 2 el ateş ettiği Zekeriya Demirci'yi öldürdü. Cinayet sonrası tutuklanan Cemal Demirci hakkında, savcılık soruşturmasının ardından, Bursa 3'üncü Ağrı Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BENİ DÖVDÜĞÜ ZAMANLAR DA OLDU'

Davayla ilgili duruşmada söz alan Cemal Demirci, oğlunun uyuşturucu kullanıp sattığını belirterek, "Hakim Bey, 2'si engelli 3 çocuğum var. Zekeriya, yıllardır uyuşturucu madde kullanıyor. Satarak gençleri de zehirliyor. Onun bu davranışı canımı çok yaktı. Kendisini defalarca uyarmama rağmen kendi bildiğini yaptı. Bu alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Kendisi ile evde sürekli tartıştık. Beni dövdüğü zamanlar da oldu. Olay günü uyuşturucu satmak için evimize 20'ye yakın kişi getirdi. Aramızda tartışma çıktı. Elinde bir cisim vardı. Bana zarar vereceğini düşünerek tabanca ile ona ateş ettim" dedi.

Cemal Demirci'nin karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Oğlu Zeki Demirci'nin babasından şikayetçi olmadığı duruşmada söz alan sanık avukatı Yücel Akgül, müvekkilinin geçmişe dayalı sabıkası olmadığını söyleyerek, "Tanık olarak dinletilen kişiler maktulün yaşam tarzını bilen komşularıdır. Ölen kişinin uyuşturucu satıcısı olduğunu Gürsu'da herkes bilir. Zekeriya Demirci'nin kişiliği, müvekkile yönelik eylemleri dikkate alındığında, hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Cemal Demirci'yi, 'Altsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen bu cezayı, sanığın duruşmadaki iyi hali ve hafifletici sebeplerini dikkate alıp, 17 yıl 6 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.