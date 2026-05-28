Baba, Oğlunu Boğarak Öldürdü
Baba, Oğlunu Boğarak Öldürdü

28.05.2026 12:00
Hatay'da madde bağımlısı baba, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışma sonucu 3 yaşındaki oğlunu boğdu.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin Torluk (28), oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u (3) boğdu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu. Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi. Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, Poyraz Yetkin'e ise babası Muhammet Emin Torluk'un ailesinin baktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

