Baba Oğul Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

MALATYA'da Mustafa Berk (54), tartıştığı oğlu Muhammed Berk (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Berk ile babası Mustafa Berk arasında evde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed Berk, elindeki bıçak ile babası Mustafa Berk'i yaraladı. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı ile bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılıp ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Berk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Polis olay sonrası kaçan Muhammed Berk'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Mustafa Berk'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.