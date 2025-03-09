Baba, Oğul İçin Mücadelede Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Baba, Oğul İçin Mücadelede Kalp Krizi Geçirdi

Duchenne Musküler Distrofi hastası oğul için yardım kampanyası sürecinde baba kalp krizi geçirdi.

09.03.2025 13:45
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Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, yüreği dayanmayan baba kalp krizi geçirdi

DMD Kas hastası Görkem Efe için mücadele eden baba kalp krizi geçirdi

ANTALYA - Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası sürerken, dolandırıcıların kampanyaya zarar verdiği ortaya çıktı. Bu durum aileyi derinden üzerken, baba Alper Şengün kampanya süresince yaşadığı yoğun stresin ardından kalp krizi geçirdi.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Bağışların artması için gece gündüz mücadele eden aile, dolandırıcıların kampanyaya zarar verdiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun tedavi için zamana karşı yarıştığını belirtirken, kampanya süresince yaşadığı yoğun stresin ardından kalp krizi geçirdi.

Yoğun stres ve yorgunluğa kalbi dayanamadı

Görkem Efe'nin sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan baba Alper Şengün, dün gece aniden fenalaştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şengün'ün kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilerek acil anjiyoya alındı. Tedavisi Isparta'daki özel bir hastanede devam eden Şengün'ün ailesi ve sevenleri, onun sağlığına kavuşması için endişeyle bekliyor. Doktorlar, Şengün'ün geçirdiği kalp krizinin, oğlunun ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı üzüntü, ilaç kampanyası sürecindeki yoğun stres ve yorgunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Baba, Oğul İçin Mücadelede Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

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