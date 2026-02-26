Baba-Oğul Ramazan Davulculuğu - Son Dakika
Baba-Oğul Ramazan Davulculuğu

Baba-Oğul Ramazan Davulculuğu
26.02.2026 12:50
Bolu'da Cengiz ve Erkan Babat, dededen kalma ramazan davulculuğunu sürdürmeye devam ediyor.

Bolu'da yaşayan Cengiz Babat, dededen kalma ramazan davulculuğu işini oğluyla birlikte yürütüyor.

Bolu ve ilçeleri ile çevre illerde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde sahne alan 57 yaşındaki müzisyen Cengiz Babat ile 37 yaşındaki oğlu Erkan Babat, ramazanda ise dede mesleği ramazan davulculuğunu sürdürüyor.

Gece karanlığında sokaklara çıkan baba oğul, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri davul sesiyle sahura kaldırıyor.

"Bu geleneği devam ettirmemiz lazım"

Cengiz Babat, AA muhabirine, 8 yaşında babasından öğrendiği müzisyenliği devam ettirdiğini söyledi.

Müzisyenliğin dede mesleği olduğunu anlatan Babat, "Kemancıyım, davul da çalıyorum. 40 yıldır da ramazanda davul çalmaya devam ediyorum. Bu, dedelerimizden gelen bir şey. Çok eski. Eskiden kurulacak??????? saat yoktu. Böyle davullar vardı. Dedem ve babam çalıyordu. Onlardan da bana geçti. Bizden de çocuklarımıza geçecek. Öyle devam edecek inşallah." diye konuştu.

Oğlunun da kendisi gibi hem müzisyenlik hem de ramazan davulculuğu yaptığını dile getiren Babat, "Çocuklarımdan biri benimle bu işi yapıyordu ama bıraktı. Büyük oğlan var yanımda. Onunla devam ettiriyoruz. Yeni yetişen yok. Benden sonra oğlum devam ettirecek, ondan sonra torunlar. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ölmesin, atalardan kalan bir şey bu." ifadelerini kullandı.

Babat, eskiden ramazan aylarının daha farklı olduğunu anlatarak, "Davul çaldı mı insanlar camlardan bakardı ama şimdi bakan yok." dedi.

Erkan Babat da 12 yaşından beri hem müzisyenlik hem de ramazan davulculuğu yaptığını belirterek, dede mesleğini babasıyla sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ???????

Babat, ellerinden geldiğince bu geleneği sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

