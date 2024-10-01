Baba ve Kız Aynı Hastanede Çalışıyor - Son Dakika
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Baba ve Kız Aynı Hastanede Çalışıyor

Baba ve Kız Aynı Hastanede Çalışıyor

Şerife Karaman, babasıyla birlikte Alaşehir Devlet Hastanesi'nde acil serviste çalışmaya başladı.

01.10.2024 12:06
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Şerife Karaman (24), 6 yıllık tıp eğitimi sonrası babası Şevket Karaman'ın (48) hemşire olarak çalıştığı devlet hastanesine doktor olarak atandı. Doktor Şerife Karaman ve babası Şevket Karaman, acil serviste birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Şerife Karaman, hemşire olan babası Şevket Karaman'ın 2011 yılından beri görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi'ne atandı. Kızının ilk gününde onunla birlikte acil serviste görev yapan Şevket Karaman, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Karaman, "2011 yılından beri Alaşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Kızım 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirip doktor olduktan sonra, aynı hastanede, aynı serviste görev yapıyoruz. Bu benim için çok gurur verici, herkese nasip olsun inşallah. Duygular tarif edilmez, yaşanarak daha güzel. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Doktor Şerife Karaman ise "Bu sene 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Eylülde yapılan kurada Alaşehir Devlet Hastanesi çıktı. Babam 13 yıldır Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışıyor. Tıp fakültesini kazandığımdan bu yana babamın yanına gelerek, nöbetlerde bir şeyler öğrenmek için ziyaretler gelirdim. O zamandan beri baba-kız olarak birlikte çalışmayı hep hayal ediyorduk. 6 yılın sonunda bu hayalimiz gerçek oldu. Çok güzel bir duygu. Tarif edilebilecek bir duygu değil. Birlikte çalışmak gerçekten çok güzel, umarım herkese böyle bir yaşamak, nasip olur" dedi.

Verilen hizmetten memnun kaldığını dile getiren Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen hastalardan Süleyman Arı ise "Doktorum, çok iyi, çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baba ve Kız Aynı Hastanede Çalışıyor - Son Dakika

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