Baba ve Oğul Güneş Enerjisiyle Telefon Şarj Eden Otomat Geliştirdi

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Baba ile oğlu telefon şarj eden geri dönüşüm otomatı yaptı

Daha önce güneş enerjisiyle araç yapan lise öğrencisi, otomat yaparken elektrik kısmında tıkanan babasının imdadına koştu

-Engin Girgin: "Elektrik konusunda başarılı olamamıştım. Bu problemi ise küçük oğlum Samet sayesinde çözdük"

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik mahallesinde yaşayan sanayici Engin Girgin, geçtiğimiz yıl güneş enerjisinden araç yapan lise 10. Sınıf öğrencisi oğlu Samet Girgin ile birlikte tasarladıkları telefon şarj eden geri dönüşüm otomatı yaptılar.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik mahallesinde yaşayan Engin Girgin, geri dönüşüm atıkları karşılığında otomat imalatı yaptı. Projenin elektrik sorununu Akseki ilçesinde Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan oğlu Samet Girgin çözdü. Geçen yaz tatilinde eczanede çıraklık yaparak kazandığı para ile hayalindeki projeyi hayata geçirerek, hurdalıktan topladığı malzemelerden enerjisini güneşten alan 65 kilometre menzilli araç yapmıştı.

Daha önce pet şişe atılınca sokak hayvanlarına mama ve su veren bir otomat yaptıklarını aktaran Girgin, bu otomatı 37 ülkeye ihraç ettiğini, o ülkelerde de aktif olarak kullandığını belirtti. Girgin, "Önceki yıllarda plastik atığına mama veren otomat üretimi yapıyoruz. Onunda üretimine halen devam ediyoruz. Sokak hayvanlarını doyuran geri dönüşüm otomatı bizim en çok satışını yaptığımız makinemiz. Bu makineyi biz 382 belediyeye sattık. Ayrıca bu güne kadar 37 tane ülkeye ihracatını yaptık" dedi.

Oğluyla çalıştı

Pet şişe attığınız zaman cep telefonu şarj eden makinayı yapmak için birkaç yıl önce düşünüp bir çalışma yaptığını anlatan Girgin, "Kafamda bu proje birkaç yıl öncesinden vardı. Fakat elektrik konusunda başarılı olamamıştım. Bu problemi ise küçük oğlum Samet sayesinde çözdük. Samet geçen yıl güneş enerjisi ile çalışan bir araba yapmıştı. Bu konuda becerilerini yeteneklerini geliştirdi. Biz imalatımızı, ARGE çalışmalarımızı ve projelerimizi Antalya'nın Akseki ilçesinde yürütüyoruz. Bu ürettiğimiz ilk makinayı kendi şehrimizde kullanacağız. Kendi memleketimize hediye edeceğiz. Umarım başarılı bir proje gerçekleştirmiş oluruz. Hem kendi adıma, hem oğlum Samet adına ve ilçemiz adına güzel bir başlangıç olur" ifadelerine yer verdi.

"Seri üretime geçmeyi planlıyoruz"

Girgin, "Önümüzdeki günlerde mutlaka seri üretime geçeceğiz. Seri üretimde günde iki makine yapmayı planlıyoruz. Daha önce diğer modellerimizi ihraç ettiğimiz ülkelerle iletişime geçip bu makinanın da reklamını yaparak ihraç etmeyi planlıyoruz" dedi.

Akseki ilçesinde Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Samet Girgin ise, "Babam bu projeyi bana anlattığı zaman bir devre tasarladım. Bu devreyi birkaç defa makine özerinde denedim ve makinada çalıştığını anladığım. Babam ile birlikte bunu faaliyete geçirmeye karar verdik" diye konuştu.

"Makine güneş enerjisi ile çalışıyor"

Parçalarıda kendilerinin imal ettiğini anlatan lise öğrencisi Samet Girgin, "Bazı parçalar tasarlayarak üç boyutlu yazıcıda bastım. Tasarladığım parçaları makinamızda kullandım. Pet şişeyi makinaya attığınız zaman telefonunuzu ister kablolu, ister kablosuz şekilde 10 dakika boyunca otomat şarj ediyor. Makinamız güneşten aldığı enerji ile çalışmaktadır. Makinamız güneş enerjisi ile sağlıklı bir şekilde çalışıyor ve dışarıdan enerji takviyesine ihtiyaç duymuyor" şeklinde konuştu.