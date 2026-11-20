(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon soruşturmasına ilişkin, "Bu hadise bütün yönleriyle çözülmeden, açıklığa kavuşmadan, suçlu olan hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmadan Türkiye'de sermaye piyasalarında tekrar güveni oluşturmak imkansızdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KARAR TV'nin canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, fon tartışmalarında ismi geçen Varlık Fonu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın, ekonomiden sorumlu bakan olduğu dönemde farklı yerlerden kendisine de önerildiğini ancak görev vermediğini söyledi. Babacan, "Biz onunla çalışmadık. İsmi pek çok yerden farklı kurumlar için önerilmişti ama baktık, uygun görmedik" ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma izni istenen eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve adları fon dolandırıcılığında geçen diğer bürokratları tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya Babacan, "Bunların ben kahir ekseriyetini hiç tanımıyorum. Yani isimleri ortaya çıktıkça öğreniyorum. Şahap Kavcıoğlu ismini Merkez Bankası Başkanı olduğunda öğrendim. Daha önce kamu bankalarında sanırım görevli olmuş ama üst düzey yönetici olmadığı için bizim onunla oturup bir konuşmuşluğumuz falan hiç olmadı" yanıtını verdi.

"Fon dolandırıcılığının" muhtemelen dört yıldır yaşandığını, son iki yıldır ise "ayyuka çıktığını" söyleyen Babacan, olaylara ilişkin kendisine dosya ile gelenler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi bana geliyor dosyalarla. Ben gelen herkese dedim, Mehmet Şimşek'e gösterdin mi? 'Gösterdik.' diyorlar. Tabii bu işler patlamadan önce yani. Çünkü biliyorlar, insanlar, diyorlar 'Bu kötüye gidecek, kötüye gidecek, kötü patlayacak, sistemik risk oluşacak. Yani Türkiye'deki bütün finansal sistemin çökmesine sebep olacak bir büyük hadiseye dönebilir bu' diye. Getirildi bana. Dedim bakın biz, ben şu anda muhalefet partisi genel başkanıyım. Yani üç bin tane fondan 130 tanesinde sorun var diye ben çıkıp da elimde de veri yok, bir şey yok. Yani devlette, devlet yetkililerinde bunun verileri. Ben çıkıp da sermaye piyasasında tehlike var diye bir açıklama yapamam. O üç bin fondan düş 130 tanesini. Geriye kalan 2 bin 870 tane fonu, ben 2 bin 870 tane temiz fonu niye kötüleyeyim ki değil mi? Onlar da değer kaybedecek.

"DEVLET DENETLEME KURULU DİYORUZ AMA BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR MU? BİZ MECLİS'TE KOMİSYON DİYORUZ"

Bu bir muhalefet partisi genel başkanı işi değil. Bu şirketlerin değerlerinin şişirildiği, fonların fon olarak değerinin şişirildiği, 1 liralık hissenin, 1 lira etmeyecek şirketin 30 liraya, 40 liraya halka açıldığı, ikinci halka arzda yine bunların yapıldığı ve bu fiyat şişirmelerde bir sürü bir menfaat şebekesinin oluştuğu, buradaki o dolandırılanların sırtından alınan paraların arada üleşildiği... Bunlar bana geliyor. Ben getirenlere soruyorum, Bakanın haberi var mı diyorum. SPK başkanının haberi var mı? 'Var, var. Onlara da götürdük bunları' diyorlar. Niye bir şey yapmıyorlar? 'Bilmiyoruz', diyorlar. 'Yapmıyorlar', diyorlar. Ve en son bu yaz aylarında dedik, dediler ki bunları getirenlerden bir kısmı, 'iş büyüdü, büyüyor. Yıl sonuna kadar bu iş devam ederse değil böyle 18-20 milyar, 50 milyar dolara kadar çıkabilir. Ve bu balon 50 milyar dolarken patladığında da işte o zaman Allah korusun çok daha geniş bir yaygın etkisi olan, yani büyük bir sistemik riskle karşı karşıya kalabiliriz' diye. Dedim bu raporları gönderdin mi? 'Gönderdik', diyor. 'Hepsini anlattık', diyorlar yani. Ama kimse bir şey yapmıyor. Asıl araştırılması gereken hadise bu.

Adım atması gereken, karar alması gerekenler, bu işi yakalaması gerekenler niye yapmadı? Ellerini kollarını kim tuttu? Senin görevin de bu. Görevini yapmadın. Seni kim engelledi? Şimdi bu kadar büyük bir hadisede bakın bu şebeke var ya ya da örgüt neyse. Şimdi bunlar bir tane de olmayabilir, birkaç tane de olabilir. Çünkü bak o iyi piyasa var. Dolandırıcılar biliyorsunuz şeydir, uyanıktır yani bunlar. Hem işi bilir. Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık. İşi bilir ama sıfır ahlak. Yani işi bilir ve üçkağıtçıdır. Çok tehlikelidir o tipler. İşini bilir, cin gibi ama ahlak bozuk. Çok kötü çarparlar yaptıkları da bu. Şimdi birkaç tane de olabilir. Çünkü bakmışlardır ya bunlar iyi para kazanıyor arkadaş, biz niye yapmayalım ki diye. Hemen bak, mantar gibi çoğalmış da olabilir yani. Ama bunları çözmek bizim işimiz değil ki. İşte savcılar, yargı gidecek, inceleyecek. Ya da Devlet Denetleme Kurulu. Tabii yargı diyoruz, Devlet Denetleme Kurulu diyoruz ama bunlar bağımsız çalışıyor mu? Biz onun için Meclis'te komisyon diyoruz. Ama hepsi işin içinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulmadıktan sonra ve şeffaf bir şekilde bu işler şöyle ortaya dökülmedikten sonra da güveni tekrar oluşturamayacaklar."

"TÜRKİYE'DE SERMAYE PİYASALARINDA TEKRAR GÜVENİ OLUŞTURMAK İMKANSIZDIR"

Babacan, "fon dolandırıcılığından" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi olup olmadığına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Tayyip Bey'in haberi vardır, yoktur ayrı mesele. Yani ne kadarını bilir, ne kadarını bilmez o ayrı mesele. Teknik olarak anlayabileceği, bileceği işler de değil. Gerçekten bir teknik beceri gerekiyor bu işi bu kadar yapmak için. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Yıllarca devam ettiriyorlar. Yani iyi bir teknik beceri gerekiyor. Dolayısıyla bu işi kim yaptıysa arkamızda o var hissiyatını, algısını oluşturmuşlardır diye ben düşünüyorum. Çünkü olmadan bu iş bu kadar bu noktaya gelemezdi yani. Onun için bu hadise bütün yönleriyle çözülmeden, bütün yönleriyle açıklığa kavuşmadan, suçlu olan hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmadan Türkiye'de sermaye piyasalarında tekrar güveni oluşturmak imkansızdır. İmkansız. Yani acilen adım atmaları lazım. Yoksa bu iş iyiye gitmez yani."

"ERDOĞAN İLE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI TEMAS YOK"

Kamuoyunda gündeme gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ve hükümette görev alma iddialarına cevap veren Babacan, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı TBMM'deki 1 Ekim resepsiyonundan bu yana tartışmaların yoğunlaştığını hatırlattı. Babacan, "O günden bugüne doğrudan ya da dolaylı hiçbir irtibatımız yok. Öncelikle onu bir açıkça söylemek isterim. Ama ne var? Bir beklenti var, temenniler var. Yani AK Parti içinden de iyi niyetli arkadaşlar, onlardan da 'Keşke buralar bir derlense toparlansa, birileri derlese toparlasa buraları, yoksa iş kötüye gidiyor.' diyenler var. Bunlar sadece iyi niyetli temenniler diyelim. Onun ötesinde bir şey yok" dedi.