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Babacan'dan PKK Feshi Uyarısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK'nın fesih açıklamasına dikkat çekerek iktidarı uyardı.

15.05.2025 16:54
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın PKK'nın fesih açıklamasında yer alan "Lozan Anlaşması, soykırım ve anayasa" ifadeleriyle ilgili "Laf olsun diye söylenen şeyler değil. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan bu açıklamanın işaret ettiği tehlikenin farkında olmalı ve gereğini yapmalıdır. Orada bazı tehlikeler sezdim. Dikkat edilmesi gerekir. İktidara diyorum ki, bunlara dikkat edin. Bu iş büyümeden bir şekilde yönetin" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK'nın kendini fesih kararını açıklamasıyla devam eden süreçle ilgili "Bu bir devlet stratejisi mi" sorusu üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Kesinlikle. Bunu zamanla ortaya zamanla ortaya çıkıyor ama Bahçeli'nin konuşmasını gördüğümüz anda bunun arkasında bir devlet çalışması var dedik. O kullanılan ifadeler boşuna ifadeler değil çok net. Geçen sene yaz aylarında Bahçeli'ye bunu sunmuşlar. Çok önemli mesele, artık Sayın Bahçeli ya 'ben bunun öncülüğünü yapayım' dedi ya da kendisinden böyle bir rol mü beklendi, 'daha iyi mi olur' dendi orasını bilmiyorum. Oralar kapalı konular. Sonuçta bunun çalışmanın arkasında devletin ilgili birimlerinin iyi bir hazırlığı var. Niye biliyorum çünkü o ikinci süreçte ben Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak çözüm süreci dediğimiz dönemde konuyu çok yakından izledim. Pek çok çalışmanın da az yada çok içinde oldum. Nasıl çözüleceğini az çok biz oluşturduğumuz için ayrıca DEVA Partisi olarak bunu çalıştığımız için hazırlık fena değil. Kağıt üzerinde hazırlık fena değil ama bunun uygulaması çok önemli.

"Bu bizim uyarımızdır, memleketimize uyarıdır"

PKK'nın fesih açıklamasındaki "Lozan, soykırım ve anayasa" ile ilgili ifadelere dikkat çeken Babacan, şöyle konuştu:

"Burada kullanılan dil çok önemli, terminoloji çok önemli. 40 yıllık bir terör sorunundan bahsediyoruz. Hafızası olan meselelerle kelimelere dikkat etmek lazım. PKK'nın yaptığı açıklamada başlık, 'biz kendimizi feshediyoruz'. Ama kullandıkları kelimeler ileriye doğru dikkat edilmesi gereken konular.

Laf olsun diye söylenen şeyler değil. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan bu açıklamanın işaret ettiği tehlikenin farkında olmalı ve gereğini yapmalıdır. Orada bazı tehlikeler sezdim. Dikkat edilmesi gerekir. İktidara diyorum ki, bunlara dikkat edin. Bu iş büyümeden bir şekilde yönetin. Bir de tabii şu da dikkat edilmesi gereken bir konu; yani devletin birimleri bu işi yakından takip ediyor değil mi yani MİT başta olmak üzere. Yani aylarca süren bir çalışma var, bir hazırlık var. Bu çalışmada, bu hazırlıkta, böylesine kontrolsüz bir açıklamanın oradan çıkmasını ilgili devlet birimleri bunu nasıl gözden kaçırdı? Ona da şöyle kocaman bir soru işareti de koymak lazım. Yani bu kadar dikkat edilen Öcalan'ın o 27 Şubat açıklamasıyla ilgili böyle didik didik nokta nokta, ince ince çalışılan bir konu adeta nakış işler gibi bir çalışma var 27 Şubat'a göre. Bu nasıl girmiş oraya? Bu böyle apar topar hababam işi bir şey olmuş bu açıklama. Yani dolayısıyla bunu bir devletin ilgili birimlerinin biraz daha dikkatli olması lazım. Bu bizim uyarımızdır, memleketimize uyarıdır. Yoksa PKK'nın kendini feshi tabii ki önemlidir. Tarihi bir meseledir. Bakın bunun altını çiziyorum. Tarihi bir meseledir."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan PKK Feshi Uyarısı - Son Dakika

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