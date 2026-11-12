Babacan, IKBY Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Dizayi ile barış için yapılacakları görüştü - Son Dakika
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Babacan, IKBY Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Dizayi ile barış için yapılacakları görüştü

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Babacan, IKBY Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Dizayi ile barış için yapılacakları görüştü
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, IKBY Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Safin Dizayi ile bir araya geldi. Babacan, bölgenin zor dönemini ve barış ve istikrar için yapılması gerekenleri değerlendirdiklerini belirterek Dizayi'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Safin Dizayi ile bir araya geldi. Babacan, "Bölgemizin içinden geçtiği zor dönemi, barış ve istikrar için yapılması gerekenleri değerlendirdik" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY Dışilişkiler Bölümü Başkanı, Bakan Safin Dizayi ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Babacan, "Bölgemizin içinden geçtiği zor dönemi, barış ve istikrar için yapılması gerekenleri değerlendirdik. Sayın Bakan Safin Dizayi'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Deva PartisiAli BabacanDiplomasiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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