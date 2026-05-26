Babacan Kılıçdaroğlu'nu Aramadı

26.05.2026 10:09
Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nu aradığı iddiaları yalanlandı, DEVA'dan ilkesel açıklama yapıldı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, istinaf mahkemesi kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı yönündeki haberler yalanlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, istinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "hayırlı olsun" dediği iddia edilmiş, "Altılı Masa'dan tek arayan o oldu" şeklinde haberler yapılmıştı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramadı.

Babacan, mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından sosyal medya hesabından, "DEVA Partisi olarak ilkesel tutumumuz açıktır: Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye'nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır. Hukukta öngörülebilirlik yoksa demokrasi de ekonomi de ülke de zarar görür" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

