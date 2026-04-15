Babacan: Uluslararası Hukuka Bağlı Kalınmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan: Uluslararası Hukuka Bağlı Kalınmalı

15.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan, uluslararası hukukun önemine vurgu yaparak, hiçbir ülkenin egemenliğine göz dikilmemeli dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Düsturumuz ve ilkemiz her zaman için uluslararası hukuk olmalıdır. Hiçbir ülkenin ne egemenlik hakkına ne de toprak bütünlüğüne göz dikilmemelidir. Bugün adı Suriye, Lübnan olur; yarın Allah korusun Türkiye olur" dedi.

Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, ABD/İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesle ilgili, "Türkiye'nin buradaki tutumu çok önemlidir. Türkiye'nin bu coğrafyada söyleyeceği söz çok kıymetli. Türkiye bu bölgede ve dünyada, 'Önce insan' demelidir. Sivillerin, kadınların, çocukların korunması esastır. İran ve bölge ile ilgili kalıcı ateşkesin sağlanması ve nihai bir barış anlaşmasının yapılması son derece önemidir. Düsturumuz ve ilkemiz her zaman için uluslararası hukuk olmalıdır. Eğer uluslararası hukuk varsa, zamanında milyonlarca insanın ölümünün ardından ülkeler bir araya gelip akitleştiyse, koca koca belgelerin altına imzalar atıldıysa, herkes imzasının, sözünün arkasında durmalıdır. Hiçbir ülkenin ne egemenlik hakkına ne de toprak bütünlüğüne göz dikilmemelidir. Bugün adı Suriye, Lübnan olur; yarın Allah korusun Türkiye olur. Dünyanın neresinde olursa olsun mesele egemenlik ve toprak bütünlüğü ise Türkiye'nin kesin bir dille bunu reddetmesi ve hiçbir ihlale izin vermemesi lazım. Türkiye olarak bölgesel perspektifimizin sapasağlam olması lazım. Bu coğrafyada yeni sınırlar çizilmesini bırakın mevcut hudutların anlamsızlaşacağı, öneminin azalacağı bir bölgeden bahsediyoruz. Ülkeler arasında insanların rahatça hareket edebileceği, ürünlerin gümrüksüz bir şekilde sevk edilebileceği, finansmanın, fikirlerin, yatırımların ülkeler arasında dolaşacağı bir bölgeyi hedefliyoruz. Ancak böyle topyekun bir güvenlik, refah ve huzur bölgesinin inşa edilebileceğini söylüyoruz" dedi.

'HELALİNDEN KAZANILAN BİR SEÇİM DEĞİL'

Ardından iktidarın tarım politikalarını eleştiren Babacan, "Tarıma verilen bütün destek toplam 163 milyar, faize 2 trilyon 700 milyar dolar. Çiftçiye verdiğinin tam 16 katı mislini iktidar faize ödüyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir zamanlar, 'Nas var, sana bana ne oluyor?' diyen bugünkü Cumhurbaşkanı değil miydi, ne oldu? Bir zamanların tertemiz, ülkenin tek kuruşuna zarar getirmemek için çırpınan, bürokratlarına saldıran ülkenin Cumhurbaşkanı ne yaptı? 2023 seçimlerine giderken, 'Faiz düştü daha da düşecek' dedi. Hatta Merkez Bankası'nın faizini göstermelik olarak yüzde 10'dan 8,5'a düşürdüler. Seçimden hemen sonra yüzde 50'ye çıkardılar. Böyle bir şey olabilir mi? Tam aldatma, tam. Eğer yüzde 8,5 doğruysa devam et ama neden seçimden sonra yüzde 50'ye çıkarıyorsun. Ben hep diyorum; 2023 seçimlerini 2 puanla kıl payı kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helalinden kazanılan bir seçim değil. Siyasette de ticarette de helal kazanç kavramı vardır. Dosdoğru olacaksın, kimseye aldanmayacaksın. Düzmece videolar yayımladılar. Teröristlerle siyasetçileri kol kola gösteren montaj videolar yayımladılar. Hem de Cumhurbaşkanı mitingde koskoca ekranda montaj videoyu yayımladı" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ali Babacan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Uluslararası Hukuka Bağlı Kalınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:19:08. #7.12#
SON DAKİKA: Babacan: Uluslararası Hukuka Bağlı Kalınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.