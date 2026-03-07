Babacan: Yeni Yapı Erken, Ortak Aday Olabilir - Son Dakika
Babacan: Yeni Yapı Erken, Ortak Aday Olabilir

07.03.2026 11:14
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yeni oluşturacağımız yapıda ne iktidara ne ana muhalefete yakın yapı üzerinde çalışıyoruz. Bu yapı bir ittifak olabilir, ortak liste çalışması, ortak adayı olabilir. Bunu konuşmak için henüz erken" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yeni oluşturacağımız yapıda ne iktidara ne ana muhalefete yakın yapı üzerinde çalışıyoruz. Bu yapı bir ittifak olabilir, ortak liste çalışması, ortak adayı olabilir. Bunu konuşmak için henüz erken" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, iftar programı için gittiği Kocaeli'de katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve güçlü liderlik" konusundaki bir soruyu cevaplandıran Babacan, üniversite öğrencisi olduğu yıllarda Türkiye'nin F-16 uçağı ürettiğini gözleriyle gördüğünü söyledi. Babacan, "Kırk sene önce Ankara'da F-16 uçağı üretiyorduk biz. O gün Erdoğan'mı vardı Allah aşkına. Başkanlık sistemi mi vardı? Ama o zaman ne vardı? Bir akıllı Başbakan geldi, Özal geldi, bunları evirdi çevirdi. F-16'lar TUSAŞ'da üretiliyordu yandaki pistte de deneme uçuşları yapılıyordu. Ben 40 sene önce gördüm bunu. Şimdi, F-16 parçası için ABD Kongresi'nin iznine ihtiyaç var. Bu mu olmalıydı Türkiye'nin hali..." diye sordu."

Bir ülkenin gücünün güçlü liderlik değil hukuk olduğunu savunan Babacan, Ecevit-Erbakan koalisyonunun örnek göstererek, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki 1974'de Ecevit ile Erbakan'ın koalisyon ortağı olduğu olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti dünyaya meydan okudu, Kıbrıs Harekatı yapıldı. Hani deniyor ya, 'güçlü lider şöyle böyle …' diye. Bir koalisyon hükümeti bunu yaptı. Bu şunun bunun değil Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüdür. Topyekün devletiyle, milletiyle olan güçtür. Bugün ülkeyi az çok işi bilen, bu ülkeyi, milleti tanıyan,kim yönetirse yönetsin Türkiye'nin bekası da güveni de sağlanır. Dolayısıyla bir kişi olmaz ise eyvah yandık, battık öyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın şahsi propoganda kampanyasıyla oluşturulan bu hava yapay havadır. Onu da görmemiz lazım. Bugün milli gelir on sekiz bin dolar, değil mi? 2013-2014'den sonra saçma sapan işler yapılmasaydı, Tayyip Bey kendi eliyle ekonomiye zarar vermeseydi, bugün otuz bin dolarlık milli gelire sahip olacaktık. Koalisyonlar kötü diyoruz ya, Ecevit-Erbakan koalisyon hükümeti dünyaya meydan okudu, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Kimse endişeli olmasın. Yeter ki ülke düzgün, adaletle yönetilsin. Bir ülkenin gücü öncelikle adalet kaynaklıdır. Ülke ne zaman adaletli yönetilir, hukuku çalıştırır, ekonomide akıllı işler yaparsa güçlü olur."

"Bugün cezalandırılan Türkiye'nin iki iş insanı değildir, Türkiye'nin üretimidir, istihdamıdır"

Babacan, TÜSİAD'ın iki eski yöneticisi Orhan Turan ve Ömer Aras'a yaptıkları açıklamalar nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasının aslında Türkiye'nin üretimine verilmiş bir ceza olduğunu söyledi. TÜSİAD yönetcilerinin kendi toplantılarında, "Türkiye ekonomisinin şurasında sorun var, burasında sorun var" dediği için bu cezaya çarptırıldığını söyleyen Babacan, "Ekonomi güllük gülistanlık mı Allah aşkına? Ekonomide sorun yok mu, çok mu güzel yönetiyorlar? Sadece durum tesbiti yaptığı için eğer bu ülkede iş insanları hapis cezası alıyorsa bu ülkede yatırım olmaz, üretim olmaz. Siz güveni sağlayamazsınız. Ondan sonra bu insanlar gider sessiz sedasız başka ülkelere yatırım yapar. Yani bugün cezalandırılan Türkiye'nin iki iş insanı değildir. Bugün cezalandırılan Türkiye'nin üretimidir, istihdamıdır, yatırım ortamıdır. Bunu iyi hesap etsinler Allah aşkına. Yazık, günah bu ülkeye" diye konuştu.

Ali Babacan, yeni oluşacak siyasi yapının "ortak cumhurbaşkanı adayının" kim olacağına ilişkin soruya, "Yeni oluşturacağımız yapıda ne iktidara ne ana muhalefete yakın yapı üzerinde çalışıyoruz. Bu yapı bir ittifak olabilir, ortak liste çalışması, ortak adayı olabilir. Bunu konuşmak için henüz erken" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan: Yeni Yapı Erken, Ortak Aday Olabilir
