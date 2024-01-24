Babaeski\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 236,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.C.T, E.Ş. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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