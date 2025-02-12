Babanın Yüzünde Kızının Tırnak İzleri

BABANIN YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğan Amir Yazıcı'nın adliyeye sevki sırasında yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti. Amir Yazıcı'nın boğmaya çalışırken kızının karşı koymak istediği ve tırnaklarının babasının yüzüne geldiği, izlerin de bu nedenle oluştuğu üzerinde durulduğu bildirildi.
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