Babanzade Ahmed Naim Efendi, Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri programında anıldı - Son Dakika
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Babanzade Ahmed Naim Efendi, Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri programında anıldı

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Eyüpsultan\'ın Ebedi Sakinleri programında anıldı

Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen 'Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri' programında anıldı. Programda Ahmed Naim Efendi'nin hayatı, eserleri ve Mehmet Akif Ersoy ile olan dostluğu ele alındı. Araştırmacı yazar Fahrettin Gün, Ahmed Naim Efendi'nin mütefekkir ve filozof biri olduğunu belirtti. Babanzade'nin mezarı da ziyaret edilerek dualar edildi.

11.08.2024 21:49
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Babanzade Ahmed Naim Efendi, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen " Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında anıldı.

Gazeteci, yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönettiği etkinlikte Babanzadeler'den Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu, müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar Ahmed Naim Efendi'nin hayatı ve eserleri ele alındı.

Yardım, vefatının 90. yılında anılan Ahmed Naim Efendi'nin İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da en yakın dostlarından biri olduğunu söyledi.

Babanzade hakkında eserleri bulunan araştırmacı yazar Fahrettin Gün ise Ahmed Naim'in hayatını, çevresini, fikirlerini, tesirlerini ve eserlerini anlattı.

Bağdat'ta dünyaya gelen ve çok tanınmayan bir isim olan Ahmed Naim Efendi'nin gerçek bir mütefekkir ve büyük bir filozof olduğunu belirten Gün, "Darülfünunda 38 yıl boyunca takriben felsefe hocalığı yapmış olmasına rağmen Sahih-i Buhari'yi de tercüme eden birisi." dedi.

Gün, Muallim Cevdet'in bir eserinde Ahmed Naim Efendi'yi "Muhammedi yürek" olarak nitelendirdiği ve vefat ettiği 1934 yılında arkasından fazla bir şey yazılmadığını ifade ederek, hasta halinde zorlukla bir risale kaleme aldığını ve yayımladığını aktardı.

"Mehmet Akif Ersoy, Babanzade'yi çok severdi"

Muallim Cevdet'in de sonraki sene 1935'te vefat ettiği ve Babanzade'nin de mezarının bulunduğu Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildiği bilgisini veren Gün, Babanzade'nin Mehmet Akif Ersoy'un da çok sevdiği önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Son yıllarda Ahmet Naim Efendi'nin tanıtılması için pek çok kişinin gayretler gösterdiğini, kendisinin de dostlarının tavsiye ve ısrarı üzerine kaleme almaya başladığı kitabını 3 yıllık bir çalışma sonucunda tamamladığını ifade eden Gün, şunları kaydetti:

"Babanzade bir fikir adamı. Darulfünunda felsefe hocası, Galatasaray'da Arapça hocası aynı zamanda akaid hocası, mütercim ve bürokrat. Babanzade'nin babası Mustafa Zihni Paşa. Ailesi, Bağdat'taki Süleymaniye şehrini kuran bir ailedir. O dönem içerisinde 2. Abdülhamid'in de desteğiyle bu aile öne çıkmıştır. Babanzade'nin babası Mustafa Zihni Paşa ise Midhat Paşa döneminde Bağdat'ta mektupçuluk yapmıştır."

Babanzade'nin hayatına dair bilgiler veren Gün, Mehmet Akif Ersoy ile 1895'te tanıştıklarını belirterek, "Mehmet Akif için Babanzade Ahmet Naim bir prototip oluyor. Bir örnek model oluyor. Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu, mükemmel derecede Fransızca biliyor, mükemmel derecede Arapça biliyor ve bu adam namazlarında en ufak bir taviz vermiyor." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Gün, Mehmet Akif Ersoy ile Babanzade Ahmet Naim'in çalışmalara, dönemin siyasi olaylarına, İttihat ve Terakki Cemiyetine bakışlarına ve kaleme aldıkları eserlere de değindi.

Daha sonra Babanzade Ahmed Naim Efendi'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı ziyaret edilerek, kabri başında dualar edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Babanzade Ahmed Naim Efendi, Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri programında anıldı - Son Dakika

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