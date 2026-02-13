BabaOcağı'na Erişim Engeline İtiraz

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, aralarında BabaOcağı'nın da olduğu internet sitelerine erişim engeline ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararları çok açık bir şekilde 'hukuki denetimi yapılmaksızın alınmış erişim engeli kararlarının hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu' ifade eder. Aslında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kesin bir karar verdi. Ama bu karara ilişkin elbette ki olağanüstü kanun yollarına başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sürecini başlatıyoruz" dedi. İfade Özgürlüğü Derneğinden Prof. Dr. Yaman Akdeniz de konuya ilişkin "Bu tip siyasi nitelikli ve bağlantılı kararların duyurulmasında ve tartışılmasında kamu yararı var" ifadelerini kullandı.

BabaOcağı haber sitesine yönelik tüm siteyi kapsayan erişim engeline karşı yapılan hukuki itiraz, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti. Ret kararının ardından dosya, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşındı. BabaOcağı'na ilişkin erişim engeline karşı Murat Cindoruk, İfade Özgürlüğü Derneği, gazeteci Bahadır Özgür ve Google tarafından yapılan itirazlar birlikte ele alındı. Mahkeme, yapılan tüm başvuruları reddetti.

"Erişim yalnızca içeriğe dönük değil, bütün sitenin tamamına dönük getirilmiş durumda"

Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çağlayan, şunları söyledi:

"Bu 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir karar veriliyor ve bu kararda da içeriği konusunda tartışmaya açılacak bir hususla ilgili bütün URL adresleriyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam 177 adet URL adresiyle ilgili bir kapama, hesaba erişim engeli kararı veriliyor."

Şimdi 5651 sayılı yasa açık. Bu yasaya göre eğer erişimin engellenmesini gerektirir bir hal varsa buna ilişkin değerlendirme yapıldıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'nce bu erişime engel getirilebilir. Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne karar gönderilir ve Birlik tarafından da bu karar ilgilisine tebliğ edilir. BabaOcağı.com özelinde değerlendirecek olursak burada erişim yalnızca içeriğe dönük değil, bütün sitenin tamamına dönük getirilmiş durumda.

"Yargı yolları aslında temelde olağanüstü kanun yolları dışında kapatılmış hale geliyor"

Şimdi bunu anayasal düzlemde değerlendirdiğimizde, Anayasa'nın 26'ncı ve 28'inci maddelerine açık bir aykırılık olduğu hususu tartışma götürmez zaten. Ama diğer taraftan bakıldığında da 5651 sayılı yasa üzerinde de değerlendirildiğinde alınan kararın hukuki denetiminin yapılmadan alındığı ortadadır. Çünkü taraflara bir açıklama yapma hürriyeti tanımadan bu karar alınıyor. Tek taraflı Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılmış bir başvuru. Tek taraflı olarak değerlendiriliyor ve cevap hakkı tanınmaksızın bir karar veriliyor. Yine 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne İstanbul'a bir itirazda bulunuyoruz. Bu itiraz da kesin olarak reddediliyor. ve bütün yargı yolları aslında temelde olağanüstü kanun yolları dışında kapatılmış hale geliyor.

"Toplumun haber alma hakkının da önüne geçilmiş durumda"

Anayasa Mahkemesi kararları çok açık bir şekilde 'hukuki denetimi yapılmaksızın alınmış erişim engeli kararlarının hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu' ifade eder. Anayasamız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden daha ilerici bir şekilde basın özgürlüğünü ayrı bir maddede düzenlemiş. Türkiye bu anlamda çok ileri bir yerde yorumlanabilir. ve basın özgürlüğü aslında sadece basının haber yapma hakkına ilişkin değildir, toplumun da haber alma hakkına ilişkin önemli bir ifadedir. Şu anki haliyle BabaOcağı özgür basına ait bir haber sitesidir. ve burada gazeteci arkadaşlarımız özgür bir biçimde haberlerini yapmaktadır. Buna ilişkin erişime açık ve denetime tabii bir hususu eğer incelemeye tabi tutuyorsanız da sadece haber özelinde değerlendirmek zorundasınız. Bu haliyle toplumun haber alma hakkının da önüne geçilmiş durumda."

"Bu karara ilişkin elbette ki olağanüstü kanun yollarına başvuracağız"

Bundan sonraki süreç hakkında da bilgi veren Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, "Aslında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kesin bir karar verildi. Ama bu karara ilişkin elbette ki olağanüstü kanun yollarına başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sürecini başlatıyoruz. Elbette ki Türkiye'de hukukun üstünlüğünün hala var olduğuna inandığımız için ve basın özgürlüğünün en temelde en çok korunması gereken temel hak ve özgürlüklerden biri olduğunu da vurguladığımız için bu yolda da hukuki olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaman Akdeniz: "Bu tip siyasi nitelikli ve bağlantılı kararların duyurulmasında ve tartışılmasında kamu yararı var"

İfade Özgürlüğü Derneğinden Prof. Dr. Yaman Akdeniz de konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bir süredir devam eden, 'engelception' dediğimiz, zincirleme ve arka arkaya alınan kararlar. Hatta 16 Ocak 2026 tarihli kararlar bizim İFÖD EngelliWeb duyurumuz, bu duyuruyla ilgili haberler de erişime engellendi ve silindi. Bu tip siyasi nitelikli ve bağlantılı kararların duyurulmasında ve tartışılmasında kamu yararı var. Muhtemelen ANKA'nın bu haberi de erişime engellenip, sansürlenecektir."