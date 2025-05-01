Bacağını Kaybeden Filistinli: Toprağım İçin Buradayım - Son Dakika
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Bacağını Kaybeden Filistinli: Toprağım İçin Buradayım

Said Amur, İsrailli yerleşimciler tarafından bacağı kesilmesine rağmen topraklarını terk etmeyeceğini belirtti.

01.05.2025 15:12
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin saldırısında yaralanarak bacağını kaybeden 60'lı yaşlardaki Filistinli Said Amur, köyüne döndüğünü ve tüm yaşadıklarına rağmen topraklarını terk etmeyeceğini söylüyor.

İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki Soroka Hastanesi'nde bacağı kesildikten sonra, yaşadığı teneke barakaya geri dönen Filistinli Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu toprak benim parçam. Tek bacakla da olsa burada kalacağım. Beni yıldıramazlar." dedi.

Amur, İsraillilerin geçen hafta perşembe günü baskın düzenlediğini aktaran söyleyen Amur, "Oğlumu ve arazimi onlardan korumaya çalışırken İsraillilerden biri beni yere itti, ardından M16 tüfeğiyle iki kere havaya bir tane de bacağıma ateş etti. Yaklaşık 40 dakika boyunca kan kaybettim." dedi.

"Bacağım gitti, olsun; toprak için değer"

İsrail sağlık ekiplerinin geç geldiğini, hastanede ise kendisine yaralı gibi değil, suçlu gibi davrandıklarını söyleyen Amur, "Ellerim yatağa kelepçelendi ve ameliyat sonrası bacağımın kesildiğini öğrendim. Nasıl ve neden bilmiyorum. Daha sonra Filistin Kızılayı aracılığıyla El-Halil'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildim." ifadelerine yer verdi.

Said Amur, olaydan günler önce gaspçı İsraillilerin arazisine saldırıp çevre çitlerini kaldırdığını, şikayetçi olmak için İsrail polisine başvurduğunu, ancak başvurunun işleme alınmadığını belirterek, köyde ailesinden kalma sekiz buçuk dönüm arazisi olduğunu, Osmanlı döneminden kalma tapularının olduğunu bilgisini paylaştı.

Zeytin ağaçları diktiği arazisini ve keçilerini bırakmayacağını vurgulayan Amur, "Saldırıların amacı bizi korkutup buradan göç ettirmek. Ama ben buradayım. Bacağım gitti, olsun; toprak için değer." ifadelerini kullandı.

Amur'un evinin hemen yanında yer alan yasa dışı "Avigail" yerleşim birimini bağlayan yol boyunca İsrail bayraklarının asıldığını anlatan Amur, "Amaçları bizi tek tek buradan çıkarmak. Ama başarılı olamayacaklar. Ben döndüm ve gitmeyeceğim" dedi.

"Bu toprak benim hakkım ve ne olursa olsun burada kalacağım"

Bacağı kesilmesine rağmen Filistinli Amur, "Bugün evimdeyim, toprağımdayım. Bugün tek bacakla da olsam toprağımda kalacağım. Bu toprak benim hakkım ve ne olursa olsun burada kalacağım. O, benim bir parçam ve asla vazgeçemem." sözlerine yer verdi.

Bu toprakların vatanları olduğunu, karşılaştıkları tüm baskılara rağmen onu terk etmeyecek ve oradan göç etmeyeceklerini vurgulayan Amur, gaspçı İsrailliler ve onların hükümetinin, bölgedeki Filistinlilere baskı yaparak onları topraklarından sürmeye ve bu toprakları yerleşim projelerine açmaya çalıştığını söyledi.

Son olarak da Amur, "Bacağım bu toprak uğruna feda oldu, bu verebileceğim en az şeydi." diye konuştu.

Filistinli yetkililere göre, 2025'in ilk üç ayında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler tarafından 860 saldırı gerçekleştirildi. İsrail ordusu ve İsrailliler Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki baskılarını da artırdı. Bu süreçte 958 Filistinli hayatını kaybederken yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bacağını Kaybeden Filistinli: Toprağım İçin Buradayım - Son Dakika

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