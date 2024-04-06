Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Adıyaman'daki 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.
BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 500 yardım kolisi, Altınşehir Mahallesi'ndeki K4 konteyner kente getirildi.
Yardım kolileri, burada ailelere teslim edilirken, bazı yaşlı ve engellilerin kaldıkları konteynerlere götürülerek teslim edildi.
Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda kentte belirlenen 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Balkan, "Bu emanetlerin hak sahiplerine ulaştırılması noktasında kardeşlerimizi yalnız bırakmayan başta BAE Ankara Büyükelçiliğine, BAE Kızılayına ve sahadaki aksiyonumuzu alma noktasında bize katkı sağlayan tüm kardeş kuruluşlarımıza, teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › BAE Ankara Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği, Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?