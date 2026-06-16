BAE Başkanı'ndan ABD'ye Teşekkür

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Washington yönetiminin kendilerine sağladığı desteğin altını çizerek, "bu yardım olmasaydı Orta Doğu'nun çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya" kalabileceğini söyledi.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesi öncesinde konuşan BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Trump'a desteği, dostluğu ve iyi bir müttefik olması nedeniyle teşekkür ederek, "Desteğiniz ve dostluğunuz için, ayrıca iyi bir müttefik olduğunuz için size teşekkür ediyorum" dedi.

Altı hafta süren ABD/İsrail – İran savaşı sürecinde ABD'nin BAE'ye sağladığı desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulan Bin Zayid, "Bu altı hafta süren savaş boyunca verdiğiniz destek bizim için çok şey ifade etti. Bize gerçek müttefiklerimizin kim olduğunu gösterdiniz. Sizin desteğiniz olmasaydı, belki de Orta Doğu çok farklı bir durumda olurdu, ülkemiz de öyle" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirten Bin Zayid, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak adına konuşacakları pek çok konu olduğunu da dile getirdi.