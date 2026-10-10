BAE, Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerindeki 22 mürettebatı kurtardı - Son Dakika
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BAE, Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerindeki 22 mürettebatı kurtardı

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BAE, Basra Körfezi'nde yanan bir petrol tankerindeki 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurdu. Ulusal Muhafızların açıklamasına göre yangın ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda kurtarılan Asya uyruklu mürettebatın sağlık durumu iyi ve ilgililere teslim edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerindeki 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurdu.

BAE Ulusal Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, Basra Körfezi'nde bir petrol tankerinde çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonunun, tanker mürettebatından gelen ve gemide yangın olduğunu bildiren bir ihbarın ardından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gemideki Asya uyruklu 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ilgili makamlara teslim edildikleri ifade edildi.

Açıklamada, yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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