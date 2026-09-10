BAE, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni etti - Son Dakika
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BAE, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni etti

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BAE Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olması temennisinde bulunarak iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının korunması çağrısı yaptı. Açıklamada, ülkede yaşayan Cezayir vatandaşları ve ziyaretçilerle ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki kararlılık yinelendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir'in iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olması temennisinde bulunarak, iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının korunması çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir'in BAE ile ilişkileri kesme kararına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, BAE'nin tüm ülkelerle ilişkilerine değer verdiği, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde bu ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Ortak çıkarların korunmasının, karşılıklı anlayışın, işbirliğinin ve refahın geliştirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Cezayir ile BAE arasındaki kardeşlik bağlarının korunmasının arzulandığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin, Cezayir'in aldığı kararın geçici olmasını ve iki kardeş halk arasındaki bağların korunmasını temenni ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin Cezayir halkına duyduğu takdir ve saygı vurgulanarak, iki halkı bir araya getiren tarihi ve toplumsal bağların önemine dikkat çekildi.

BAE, ülkede yaşayan Cezayir vatandaşları ve ziyaretçilerle ilişkilerin yanı sıra iki ülke halkları arasındaki ortak bağ ve çıkarların korunması ve güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını da yineledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, bugün BAE ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni etti - Son Dakika

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