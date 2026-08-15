BAE'de ADNOC Tankerine Hürmüz Boğazı'nda Saldırı - Son Dakika
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BAE'de ADNOC Tankerine Hürmüz Boğazı'nda Saldırı

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ADNOC'a ait tanker Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı, can kaybı yok.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın ADNOC'a dayandırdığı haberine göre, şirkete ait gemi 14 Ağustos Cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradı.

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve durum kontrol altına alındı.

ADNOC, denizcilerin güvenliğinin korunması, deniz ulaşımının serbestisinin sağlanması ve deniz güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Şirket, kamuoyuna bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi ve doğrulanmamış bilgi veya söylentilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Dün de ADNOC'a ait iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef alınmış, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'de ADNOC Tankerine Hürmüz Boğazı'nda Saldırı - Son Dakika

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