BAE'de Hor Fakkan Limanı'na Saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Emirliği'ndeki Hor Fakkan Limanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.
Şarika Hükümeti Medya Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hor Fakkan Limanı'nın hedef alındığı ve yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.
Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığına işaret edilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
