BAE'de İran Füzesinin Şarapnelleri İki Can Aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ateşlenen ve hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin şarapnellerinin isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İran'dan gönderilen füzenin BAE hava savunma sistemlerince başkent Abu Dabi'de engellenirken düşen şarapnellerin 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada ayrıca şarapnel parçalarının çok sayıda aracın hasar görmesine yol açtığı aktarıldı.