BAE'de İran Saldırısı Sonrası Yangın

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığı ve ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.