BAE'de İran Saldırısı Sonrası Yangın
BAE'de İran Saldırısı Sonrası Yangın

08.04.2026 04:20
BAE, İran'ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarının ardından Abu Dabi'deki gaz tesislerinde yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığı ve ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
SonDakika.com Haber Portalı. 8.04.2026 05:40:39.
SON DAKİKA: BAE'de İran Saldırısı Sonrası Yangın
