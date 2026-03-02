BAE'de İstisnai Uçuşlar Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'de İstisnai Uçuşlar Başlatıldı

02.03.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, mahsur kalan yolcular için sınırlı uçuşlar başlattığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede mahsur kalan yolcuların seyahati için istisnai uçuşlar başlattığını duyurdu.

BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan son olaylardan etkilenen veya mahsur kalan yolculara kolaylık sağlamak amacıyla ülke havaalanlarında istisnai uçuşlar başlatıldığı belirtildi.

Bu uçuşların, hava yolu şirketleri tarafından duyurulacak planlara göre gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, seyahat edecek yolcuların, hava yolu şirketleri tarafından uçuş programları ve detayları hakkında bilgilendirilene kadar havaalanlarına gitmemeleri uyarısında bulunuldu.

Dubai'den sınırlı uçuşlar başlıyor

Dubai hükümeti basın ofisi de konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai'deki havalimanlarının bu akşam itibarıyla sınırlı sayıda uçuş başlatacağı aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de İstisnai Uçuşlar Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Erbil’de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var Erbil'de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
’’Takımı nasıl toparlayacaksınız’’ sorusuna Sadettin Saran’dan 3 kelimelik cevap ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
İran’ın Beit Şemeş’te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler

19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 20:09:41. #7.12#
SON DAKİKA: BAE'de İstisnai Uçuşlar Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.