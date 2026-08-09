BAE'de Tankere Füze Saldırısı - Son Dakika
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BAE'de Tankere Füze Saldırısı

BAE\'de Tankere Füze Saldırısı
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ADNOC'a ait tanker Hürmüz Boğazı'nda İran'dan gelen füze ile saldırıya uğradı. Yaralanan yok.

ABU DABİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'nda füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada cumartesi günü erken saatlerde tankeri hedef alan füzenin İran'a ait olduğu belirtilirken, "düşmanca bir eylem" diye nitelenen saldırı kınandı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre şirket yetkilileri, olayda yaralanan olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını doğruladı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri arasında yer alan devlete ait ADNOC, BAE ekonomisinin başlıca itici güçlerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de Tankere Füze Saldırısı - Son Dakika

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