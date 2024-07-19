BAE Devlet Başkanı Sudan'ın Krizden Çıkması İçin Destek Sağlama Sözü Verdi - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Sudan'ın Krizden Çıkması İçin Destek Sağlama Sözü Verdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki krizden çıkma yolları ele alındı. Al Nahyan, Sudan'ın istikrarını ve güvenliğini artırmayı, krizi sona erdirmeyi amaçlayan tüm çözümleri desteklediğini belirtti. Sudan, BAE'yi HDK'ye destek vermekle suçlarken, BAE ise Sudan'ın iddialarını saçmalık olarak nitelendirdi. Sudan'daki iç savaşın sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

19.07.2024 09:39
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, söz konusu telefon görüşmesinde, "iki kardeş ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin yanı sıra Sudan sahnesindeki gelişmeler ve Sudan'ın içinde bulunduğu krizden çıkması için destek sağlama yolları" ele alındı.

Al Nahyan, BAE'nin, Sudan'ın istikrarını ve güvenliğini artırmayı, Sudan halkının kalkınma ve refah isteklerinin gerçekleşmesi için ülkedeki gerilimi durdurmayı ve krizi sona erdirmeyi amaçlayan tüm çözümleri ve girişimleri desteklediğini dile getirdi.

Barışçıl diyaloğa öncelik verilmesi, Sudan'ın üstün çıkarlarının savunulması, güvenlik ve istikrarının korunmasının gerekliliğini vurgulayan Al Nahyan, BAE'nin Sudan halkının acılarını hafifletmeye yönelik insani çabalara desteğini sürdürme kararlılığını ifade etti.

Sudan'ın, BAE'ye yönelik "HDK'yi destekleme suçlaması

Sudan, savaşın ilk günlerinden itibaren BAE'yi, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) Çad üzerinden destek vermekle suçluyor.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi el-Haris İdris, 16 Haziran'da BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumda yaptığı konuşmada, BAE'nin, "Sudan'da sistematik ve etnik terörizmi desteklediğini, bu ithamlarını kanıtlayan delilleri BMGK'ye sunduğunu söylemişti.

BAE'nin kınanması gerektiğini vurgulayan İdris, "Sudan'ın istikrara kavuşması için BAE, Sudan'dan elini çekmeli." demişti.

BAE Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ise Sudan Daimi Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirerek Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunmuştu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Sudan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Sudan'ın Krizden Çıkması İçin Destek Sağlama Sözü Verdi - Son Dakika

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