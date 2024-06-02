BAE Dışişleri Bakanı Biden'ın ateşkes önerisine olumlu yaklaşılması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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BAE Dışişleri Bakanı Biden'ın ateşkes önerisine olumlu yaklaşılması gerektiğini belirtti

BAE Dışişleri Bakanı Biden\'ın ateşkes önerisine olumlu yaklaşılması gerektiğini belirtti

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu ve ciddi bir şekilde yaklaşılması gerektiğini belirtti. Bin Zayid, Biden'ın açıkladığı öneriye ve bölgede gerilimin düşürülmesini öngören tüm önerilere ciddi ve olumlu bir şekilde yaklaşmak gerektiğini kaydetti.

02.06.2024 00:31
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu ve ciddi bir şekilde yaklaşılması gerektiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Zayid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bin Zayid, Biden'ın açıkladığı ateskes önerisinin ele alındığı görüşmede, Gazze'de savaşın sona ermesini amaçlayan bu çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Biden'ın açıkladığı öneriye ve bölgede gerilimin düşürülmesini öngören tüm önerilere ciddi ve olumlu bir şekilde yaklaşmak gerektiğini kaydeden Bin Zayid, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı barışın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla müzakerelere yeniden dönülmesi için bu öneriler üzerinde ilerlemenin önemine dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE Dışişleri Bakanı Biden'ın ateşkes önerisine olumlu yaklaşılması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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