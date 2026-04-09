BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Geçici Ateşkes Üzerine Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bolivya'daki mevkidaşlarıyla ABD- İran arasındaki geçici ateşkesi ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nahyan'ın söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen İran ile iki haftalık ateşkesin ve İran'ın "BAE ve diğer kardeş ve dost ülkelere yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının" ardından bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Nahyan, telefon görüşmelerinde, İran'ın bölgedeki herhangi bir düşmanca eyleme karşı tam bir şekilde derhal uymasının, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz olarak yeniden açılmasının ve denizcilik, uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki tehditlerin durdurulmasının önemini vurguladı.

Görüşmelerde, ayrıca uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi ve tüm bölge ülkeleri için kalıcı barışın sağlanmasının, halklar için faydalı olacağı ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.