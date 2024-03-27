BAE, Gazze'ye 90 Ton İnsani Yardım İndirdi

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 90 tonluk insani yardım indirildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundan, "Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun 16'ncı kez bölgeye insani yardım ulaştırdığını paylaştı.

Söz konusu yardım paketinin toplam 90 ton olduğu ve üç ayrı uçakla gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun bugüne kadar olanlar içinde en büyük olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, söz konusu gıda ve çeşitli insani yardım paketlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden izole olmuş ve ulaşımı güç bölgelere indirildiği belirtildi.

Operasyonun BAE ve Mısır hava kuvvetlerine bağlı ortak ekipler aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

"Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana daha önce 15 kez çeşitli miktarlarda insani yardım malzemesi Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine havadan indirilmişti.