Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › BAE Genelkurmay Başkanı Güler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
