BAE Hava Sahası Normale Döndü

05.05.2026 21:17
BAE, hava sahasındaki tüm tedbirleri kaldırarak hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

DUBAİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasındaki hava trafiğinin tamamen normale döndüğünü ve alınan tüm tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

Kurum cumartesi günü yaptığı açıklamada kararın, ilgili makamlarla koordineli şekilde yürütülen operasyonel ve güvenlik koşullarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından alındığını ve havacılık güvenliğinin sağlanması için gerçek zamanlı izleme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta Tahran ve diğer kentlere başlattığı ortak saldırılarda İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, üst düzey askeri komutanlar ve siviller hayatını kaybetmişti. İran ise buna karşılık olarak Ortadoğu'da İsrail ve ABD bağlantılı hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemişti.

BAE çatışmaların ardından önlem olarak hava sahasının bazı kısımlarını kapattığını, bunun bölgesel ve uluslararası havayolları üzerinde etkili olduğunu ve bazı rotaların geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

40 gün süren çatışmaların ardından İran, ABD ve İsrail arasında ateşkes 8 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua

