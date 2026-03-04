BAE Hava Savunması 129 İHA ve 3 Füze Engelledi - Son Dakika
BAE Hava Savunması 129 İHA ve 3 Füze Engelledi

04.03.2026 15:14
BAE, hava sahasında 129 İHA ve 3 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. 3 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün hava sahasında 129 insansız hava aracı (İHA) ve 3 balistik füzenin engellendiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma güçlerinin 3 balistik füzeye müdahale ettiği aktarıldı.

Ayrıca 129 İHA'nın tespit edildiği, bunlardan 121'inin engellendiği 8'inin ülke topraklarına düştüğü belirtildi.

İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana BAE'ye yönlendirilen 189 balistik füze tespit edildiği, bunlardan 175'inin imha edildiği, 13'ünün denize ve 1'inin de ülke topraklarına düştüğü ifade edildi.

Bu sürede ayrıca 941 İran İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 876'sının engellendiği, 65'inin ülke topraklarına düştüğü aktarıldı.

Buna ek olarak 8 seyir füzesinin imha edildiği, bu füzelerin bazı bölgelerde hasara yol açtığı kaydedildi.

Olaylarda, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında BAE vatandaşının da olduğu farklı uyruklardan 78 kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık, bu saldırıları en sert ifadelerle kınayarak bunu açık bir saldırı, ulusal egemenlik ile uluslararası hukukun ciddi ihlali şeklinde niteledi.

Savunma Bakanlığı, her türlü tehditle mücadeleye hazır olunduğunu, devletin güvenliğini ve istikrarını aksatmayı amaçlayan her adıma kararlı şekilde karşı koymak için gerekli tüm önlemlerin alındığını teyit etti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

