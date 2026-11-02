BAE, Hürmüz'e alternatif güzergahları İran misillemesine karşı güçlendirecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi ihtimaline karşı ülkesinin daha hazırlıklı olacağını söyledi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda konuşan Mezrui, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın nasıl seyredeceğinin öngörülemediğini ancak ülkesinin olası yeni gelişmelere karşı hazırlıklarını güçlendirdiğini dile getirdi.

Böyle bir durumda İran'dan gelecek misilleme saldırılarına karşı ülkesinin önceki döneme kıyasla daha hazırlıklı olacağını aktaran Mezrui, enerji altyapısının korunması, alternatif petrol ihracat güzergahlarının oluşturulması ve yurt dışında depolama kapasitesinin artırılması için yatırımlar yapacaklarını ifade etti.

Bölgesel çatışmaların enerji üretiminden uluslararası sevkiyata kadar uzanan tedarik zincirinde önemli riskler ortaya çıkardığına dikkati çeken Mezrui, son krizden çıkarılan derslerin yalnızca BAE'nin değil, küresel enerji şirketlerinin de gelecekteki yatırım kararlarını etkileyeceğini söyledi.

Mezrui, "Bu krizden sonra birçok şirketin tesislerini yeniden değerlendireceğini ve gelecekte daha dayanıklı olacak şekilde yeniden tasarlayacağını düşünüyorum." dedi.

Enerji sektöründe dayanıklılığın yalnızca üretim tesislerinin güvenliğiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Mezrui, petrolün üretildiği noktadan nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar bütün aşamaların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Mezrui, "Dayanıklılık çok kapsamlı bir kavram. Ürettiğiniz bir varil petrolden onu ulaştırdığınız varış noktasına kadar farklı katmanları bulunuyor. Müşterilerinize daha yakın olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'na alternatif ihracat güzergahlarımızı güçlendirileceğiz"

BAE'nin enerji ihracatında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarına işaret eden Mezrui, ülkesinin boğazın dışında yer alan Fuceyre Emirliği üzerinden ham petrol ihracatını sürdürdüğünü belirterek "Hürmüz Boğazı'na alternatif ihracat güzergahlarımızı güçlendirileceğiz." diye konuştu.

Mezrui, Fuceyre'ye uzanacak yeni petrol boru hattı projesiyle bu güzergah üzerinden taşınabilecek ham petrol kapasitesinin gelecek yıl iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mezrui, yurt dışında yeni depolama tesislerine ve deniz taşımacılığı kapasitesine yatırım yapılmasının da enerji arzının kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Söz konusu yatırımların, Basra Körfezi'nden uluslararası piyasalara uzanan deniz taşımacılığı güzergahlarında yaşanabilecek kesintilerin enerji sevkiyatına etkisini azaltması amaçlanıyor.

BAE'nin Umman Körfezi kıyısında bulunan Fuceyre Limanı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ihtiyaç duyulmadan petrolün uluslararası piyasalara ulaştırılmasına imkan sağlaması bakımından stratejik önem taşıyor.