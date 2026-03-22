BAE, İran'a Karşı Hava Savunma Önlemleri Aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA'lar ile seyir füzelerine yönelik müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.