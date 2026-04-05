BAE, İran'dan Gelen Füze ve İHA'lara Müdahale Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin gün içerisinde İran'dan atılan 9 balistik füze ile 50 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün İran'dan gelen 9 balistik füze ile 50 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplam 507 balistik füze, 24 seyir füzesi ve 2 bin 191 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda, görev başındaki 2 asker ile BAE ordusuyla sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin, ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 10 sivilin hayatını kaybettiği, çeşitli uyruklardan 217 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.